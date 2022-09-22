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Приметы и советы

В Хорошевском районе Москвы владелец ресторана добровольно ликвидировал незаконные пристройки

Евгений Жуков
Город
В Хорошевском районе Москвы владелец ресторана добровольно ликвидировал незаконные пристройки
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

На втором этаже здания, где расположено заведение общественного питания, с двух сторон были возведены пристройки — балконы с колоннами — общей площадью 93 квадратных метра. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Как уточняется инспекторами, сооружения находятся за пределами границ предоставленного под здание земельного участка. Кроме того, они официально не поставлены на технический и кадастровый учет, а также владелец не имеет на них права собственности.

— По итогам проведенного обследования увеличение площади заведения за счет реконструкции признано незаконным, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Известно, что на данный момент самовольные пристройки ликвидированы самим хозяином. Здание приведено в первоначальный вид.

До этого сообщалось, что в районе Ивановское сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили пять незаконно возведенных пристроек к торговому объекту.

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