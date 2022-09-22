Психически больной сын зарезал отца в день рождения в Подмосковье

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Россия, Московская область, Подольск, Профсоюзная улица Карта всех событий

Психически больной сын зарезал отца в его день рождения в подмосковном Подольске. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Трагедия произошла вечером 21 сентября в квартире на Профсоюзной улице. Между отцом и сыном вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 26-летний сын сперва избил 45-летнего отца, а после, схватившись за нож, нанес ему несколько ударов в грудь.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, подозреваемый был ранее судим за кражу, а также проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Еще одно убийство произошло в Новой Москве. Тело молодого человека нашли около припаркованной машины 20 сентября.