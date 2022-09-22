Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психически больной сын зарезал отца в день рождения в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Психически больной сын зарезал отца в день рождения в Подмосковье
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, Подольск, Профсоюзная улица Карта всех событий

Психически больной сын зарезал отца в его день рождения в подмосковном Подольске. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Трагедия произошла вечером 21 сентября в квартире на Профсоюзной улице. Между отцом и сыном вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 26-летний сын сперва избил 45-летнего отца, а после, схватившись за нож, нанес ему несколько ударов в грудь.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, подозреваемый был ранее судим за кражу, а также проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Еще одно убийство произошло в Новой Москве. Тело молодого человека нашли около припаркованной машины 20 сентября.

Подмосковье Московская область Подольск Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте