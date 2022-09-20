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Приметы и советы

Тело молодого человека нашли около припаркованной машины в Новой Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Тело молодого человека нашли около припаркованной машины в Новой Москве
Фото: Telegram-канал столичного Следственного комитета
поселение Сосенское города Москвы Карта всех событий

Поздним вечером во вторник, 20 сентября, около машины, припаркованной в поселении Сосенское города Москвы, было обнаружено тело 22-летнего водителя с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Совместно с оперативными сотрудниками проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося, а также задержание лица, причастного к его совершению.

19 сентября сообщалось, что Юрий Новиков, пенсионер МВД, заказавший убийство собственной жены, заключил досудебное соглашение. В ходе допроса мужчина признал свою вину и намерен сотрудничать со следствием. Убийство, о котором идет речь, произошло в деревне Троица Вороновского поселения в Новой Москве 5 сентября.

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