Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Юрий Новиков, пенсионер МВД, заказавший убийство собственной жены, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 19 сентября.

По ее словам, в ходе допроса мужчина признал свою вину в преступлении и теперь будет сотрудничать со следствием.

Убийство, о котором идет речь, произошло в деревне Троица Вороновского поселения в Новой Москве 5 сентября.

По первой версии, которую рассказал муж погибшей, пара гуляла с собакой, когда неизвестный выстрелил в женщину из-за словесной перепалки. Однако следователи достаточно быстро нашли изъяны в этих показаниях, и вдовец был задержан по подозрению в убийстве. Позже выяснилось, что мужчина не сам убил супругу, а нанял для этого исполнителей. 16 сентября Новиков рассказал, почему пошел на это. В тот же день Юрия Новикова отправили в СИЗО.