Более тысячи гостиниц Подмосковья получили звездность с 2016 года

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Более 1,1 тысячи гостиниц Московской области с 2016 года получили «звезды». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Получение звездности для гостиниц помогает упорядочить ведение этого бизнеса и обеспечить надлежащий уровень сервиса. Всего существует шесть классификаций — от пятизвездочных гостиниц до гостиниц без звезд.

В настоящее время в Подмосковье открыты более пятнадцати гостиниц с пятью «звездами». Пятизвездочные гостиницы расположены в Жуковском, Балашихе, Химках, Истре и Солнечногорске, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Выручка гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы в июне — августе 2022 года увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 22 сентября.