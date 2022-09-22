Гендиректора строительной фирмы обвиняют в растрате денег с государственного оборонного заказа

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Генерального директора фирмы ООО «СД Атриум», Татьяну Алябьеву, обвинили по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в четверг, 22 сентября.

По ее словам, в апреле 2019 и в октябре 2020 между АО «Главное управление обустройства войск» и компанией, которой управляла Алябьева, были заключены договоры на реконструкцию многоквартирного дома на территории военной части в Иркутске, а также на строительство объектов в военном городке Ульяновска. В качестве аванса по договорам генеральный подрядчик выплатил компании подозреваемой 400 миллионов рублей.

Алябьева после этого заключила фиктивные договоры субподряда и перевела подконтрольным юридическим лицам 100 миллионов рублей из выплаченного аванса. Деньги она присвоила себе и потратила их на линые цели.

В результате совместной работы СК и ФСБ России преступную схему удалось раскрыть. Женщину задержали. Оказалось, что она уже была осуждена за аналогичное преступление и отбывала наказание в исправительном учреждении.

Во время допроса Алябьева признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Она рассказала подробности и про себя, и про своих соучастников. На данный момент женщина находится под стражей.

Другой случай хищения средств из компании произошел в Подмосковье. Директор ресторана украл из своего заведения 600 тысяч рублей.