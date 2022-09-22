Эксперт пояснил, почему происходит закрытие метановых заправок в России

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Единичные случаи закрытия метановых заправок зафиксировали в России. Скорее всего, это происходит из-за падения спроса на такое топливо. Однако вряд ли все из них прекратят работу. Такое мнение высказал вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.

— Факты закрытия таких заправок есть. Говорить о том, что это может быть какой-то тенденцией, пока оснований нет. Метановые заправки могут закрываться по одной-единственной причине: не хватает клиентов. Слишком низкие темпы перевода транспорта на метан, — пояснил эксперт в комментарии «360».

Он добавил, что чаще всего закрываются частные заправки.

До этого сообщалось, что средняя стоимость литра бензина АИ-92 в России за минувшую неделю не изменилась и сохранилась на отметке 47,24 рубля, а литр АИ-95 подорожал на 1 копейку — до 51,34 рубля. По словам экспертов, рост цен на АЗС остается сдержанным за счет переизбытка топлива в стране, передает RT.

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