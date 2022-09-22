«Эта сволочь Джордж Клуни»: Брэд Питт назвал самых красивых мужчин на свете

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Журнал Vogue спросил у голливудского актера Брэда Питта, кого он считает самыми красивыми мужчинами. Актер назвал двух самых красивых и харизматичных, на его взгляд, мужчин.

— Если я собираюсь назвать кого-то из современных, то я должен назвать эту сволочь Джорджа Клуни. Потому что, почему бы и нет? — признался Питт.

Среди «классических» звезд Голливуда Питт особенно выделил Пола Ньюмана, который жил в 1925–2008 годах. Ньюмана называют одним из столпов Голливуда. Восемь раз он выдвигался на «Оскар» за лучшую мужскую роль и один раз выиграл.

Питт подчеркнул, что Ньюман очень «изящно старел». Он также выделил удивительную щедрость, теплоту и открытость легендарного актера.

В июле издание Variety составило список самых высокооплачиваемых голливудских актеров по итогам 2022 года. В первую тройку вошел Том Круз, который получает, помимо фиксированного гонорара, премию, начисляющуюся от кассовых сборов ленты «Топ Ган: Мэверик». Актер заработал 100 миллионов долларов.

В рейтинг также вошли Уилл Смит и Леонардо Ди Каприо, а Брэд Питт расположился на четвертой строчке. Пятая позиция у Дуэйна Джонсона. На ленте «Черный Адам» он заработал 22,5 миллиона долларов.