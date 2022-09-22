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Военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова состоится в комплексе ЦСКА 3 октября

Евгений Жуков
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Военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова состоится в комплексе ЦСКА 3 октября
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В спортивном комплексе ЦСКА 3 октября состоится торжественная церемония открытия I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А. В. Суворова. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в четверг, 22 сентября.

Мероприятие посвящено праздникам День учителя и День воинской славы России. Как уточняется, фестиваль проводится в соответствии с программами развития волейбола, гиревого спорта, армейского тактико-стрелкового многоборья и ГТО в России. Возраст участников составит от 14 до 17 лет.

Церемония закрытия и награждение победителей состоятся 7 октября в спортивном комплексе ЦСКА. Все команды-участники получат в подарок спортивный инвентарь.

До этого сообщалось, что школьный этап Всероссийской олимпиады школьников начнется в Москве 21 сентября. Поучаствовать могут ученики с 4-го по 11-е классы. Олимпиады пройдут по дисциплинам МХК, физика, химия, экономика, а также русский язык и математика.

Также в школьной олимпиаде принимают участие дети с особыми образовательными потребностями, для которых задания адаптируются.

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