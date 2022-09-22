Четыре автомобиля пострадали в пожаре на востоке столицы

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Россия, Москва, Перовская улица, 33к1 Карта всех событий

На востоке столицы загорелся автомобиль. Еще три машины пострадали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС в четверг, 22 сентября.

По информации ведомства, возгорание произошло на Перовской улице в районе дома № 33, корпус 1. Горел один автомобиль. Площадь пожара составила пять квадратных метров. От огня также пострадали три соседние машины.

Возгорание устранили в 11:04. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

Еще один пожар произошел на северо-западе столицы 18 сентября. От огня пострадали три человека.