«Перестала быть центром»: почему Белоруссия вводит запрет на вывоз некоторых промтоваров

Фото: gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Белоруссия с 23 сентября собирается ввести временный запрет на вывоз в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ряда промышленных товаров. Замдиректора Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина в беседе с «Вечерней Москвой», комментируя данное решение, отметила, что важно изучить дополнительные акты, которые последуют в виде инструкций для контролирующих органов на границе.

— На самом деле, если мы посмотрим сейчас на товарные потоки, то Белоруссия перестала быть центром, скажем так, параллельного импорта. Насколько я знаю, акценты сместились в Армению и частично в Казахстан. Но так как ситуация каждый день меняется, то потоки переориентируются, — пояснила Зворыкина.

При этом специалист добавила, что автомобильный рынок для россиян сейчас в полной мере представлен в Армении, там подобный товар наиболее налажен с точки зрения поставок.

— Я не думаю, что для россиян сильно изменилась ситуация после подобного запрета. Скорее всего, это связано с тем, что существует ряд угроз для белорусского рынка, поэтому правительство страны пытается изменить ситуацию, — предположила Зворыкина.

В представленном документе говорится, что не будут запрещены к вывозу товары, «перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь», а также товары, «вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств».

По словам эксперта, на данном этапе сложно идентифицировать товарную составляющую и номенклатуру, поскольку вся статистика фактически закрыта странами из-за сложной ситуации. Специалист уверяет, что точное наименование товаров можно будет изучить после того, как они появятся в свободном доступе.