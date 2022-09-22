Загрутдинов: Дом по реновации в Черемушках построят в 2023 году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица, 56/3 Карта всех событий

Жилой дом с подземным паркингом построят по программе реновации в районе Черемушки в следующем году. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 22 сентября.

— В районе Черемушки по адресу Новочеремушкинская улица, владение 56, корпус 3, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — отметил Загрутдинов.

Постройка будет состоять из трех секций переменной этажности, там разместят 201 квартиру. В вестибюле жилой части обустроят колясочную, комнату консьержа, кладовую для инвентаря и зону почтовых ящиков. Кроме того, в новостройке оборудуют два грузопассажирских лифта, а прилегающую территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что по программе реновации жилья на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.