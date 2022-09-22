Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пенсионерка продала чужую квартиру в Подмосковье за семь миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионерка продала чужую квартиру в Подмосковье за семь миллионов рублей
Фото: Rodrigo Santos / Pexels

Пожилая мошенница продала женщине квартиру в Подмосковье, которая ей не принадлежала. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в четверг, 22 сентября.

По версии следствия, злоумышленница заключила с пострадавшей договор о купле-продаже квартиры в подмосковном совхозе имени Ленина. Покупательницу смущал тот факт, что в квартире прописана некая третья гражданка, однако продавец убедила жертву, что никаких прав на владение и пользование недвижимостью у этого человека нет и проблем не возникнет. Это даже было описано в составленном договоре.

Потерпевшая выплатила семь миллионов рублей мошеннице. Позже выяснилось, что по решению суда именно третье лицо являлось собственником квартиры.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась 69-летняя москвичка. Она, по версии следствия, заранее знала, что не имеет прав на продаваемую жилплощадь. Похищенные средства подозреваемая потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Пенсионерка заключена под стражу. Ей грозит до десяти лишения свободы.

Еще одного мошенника задержали в столице 20 сентября. Молодой человек выполнял функции курьера и забирал деньги у обманутых по телефону пенсионерок.

Недвижимость Московская область Москва МВД Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте