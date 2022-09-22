Пенсионерка продала чужую квартиру в Подмосковье за семь миллионов рублей

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Пожилая мошенница продала женщине квартиру в Подмосковье, которая ей не принадлежала. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в четверг, 22 сентября.

По версии следствия, злоумышленница заключила с пострадавшей договор о купле-продаже квартиры в подмосковном совхозе имени Ленина. Покупательницу смущал тот факт, что в квартире прописана некая третья гражданка, однако продавец убедила жертву, что никаких прав на владение и пользование недвижимостью у этого человека нет и проблем не возникнет. Это даже было описано в составленном договоре.

Потерпевшая выплатила семь миллионов рублей мошеннице. Позже выяснилось, что по решению суда именно третье лицо являлось собственником квартиры.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась 69-летняя москвичка. Она, по версии следствия, заранее знала, что не имеет прав на продаваемую жилплощадь. Похищенные средства подозреваемая потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Пенсионерка заключена под стражу. Ей грозит до десяти лишения свободы.

Еще одного мошенника задержали в столице 20 сентября. Молодой человек выполнял функции курьера и забирал деньги у обманутых по телефону пенсионерок.