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«Прекрасный период для ритуалов на защиту семьи»: экстрасенс рассказала, что важно сделать 23 сентября

Георгий Соланович
Общество
«Прекрасный период для ритуалов на защиту семьи»: экстрасенс рассказала, что важно сделать 23 сентября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Во всем мире 23 сентября наступает день осеннего равноденствия, неразрывно связанный с «итоговым циклом жизни планеты». По словам экстрасенса Валерии Крафт, в этот период человеку открываются дороги, которые могут резко изменить его судьбу, а различные обряды принесут наилучший результат.

— В астрологии, магии, эзотерике переходные фазы — это моменты, когда тонкий мир открыт и боги слышат просьбы людей как никогда. Это прекрасный период для ритуалов на защиту семьи, привлечение в дом любви и открытие денежного канала, — отметила Крафт.

Она также добавила, что 23 сентября — лучшее время для проведения энергетических чисток, которые способны избавить человека от пагубных пристрастий, негативных воздействий и «крадников судьбы». Для проведения ритуала экстрасенс посоветовала принести в дом ветки рябины, которая считается символом осеннего равноденствия.

Что еще ждет людей в период «итогового цикла жизни» и какие ритуалы помогут привлечь удачу 23 сентября — в материале «Вечерней Москвы».

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