Что принесет с собой День осеннего равноденствия 23 сентября

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В мире 23 сентября наступает день осеннего равноденствия, который неразрывно связан с «итоговым циклом жизни планеты». В этот период человеку становятся видны плоды его деятельности и открываются дороги, которые могут резко изменить его судьбу. Что ждет людей в этот период и какие ритуалы помогут привлечь удачу, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса.

По словам экстрасенса Валерии Крафт, в древние времена наши предки были убеждены, что дни осеннего и весеннего равноденствия наполнены мистической силой. В дни, когда ночь и день по продолжительности равны, обряды и ритуалы приносили самый лучший результат. Да и сейчас, уточнила мастер, ничего не изменилось:

— В астрологии, магии, эзотерике переходные фазы — это моменты, когда тонкий мир открыт и боги слышат просьбы людей как никогда. Это прекрасный период для ритуалов на защиту семьи, привлечение в дом любви и открытие денежного канала.

В это время, по словам мастера, лучше всего проводить энергетические чистки, которые способны избавить от пагубных пристрастий, негативных воздействий и «крадников судьбы»:

— Символом именно осеннего равноденствия считается рябина. Веточки этого дерева с плодами можно принести в дом. Это растение способно огородить ваше жилище от темных сил и дурного глаза.

В день осеннего равноденствия не рекомендуется начинать сложные дела, например, ремонтные работы, стройку, оформлять документы и проводить сделки. Лучше отказаться от конфликтов и выяснения отношений. Напротив, это период перемирия, сплачивания семей, родных и друзей:

— На Руси славяне начинали поклоняться в это время богу Вересу, поэтому на древнерусских диалектах сентябрь называют еще вереснем. Известно, что Верес отвечал за домашнюю скотину и благополучие. Ему приносили жертвы и просили, чтобы в доме был достаток.

В то же время середина сентября — это время почитания богини Лады, покровительницы брака и любви, уточнила собеседница «ВМ»:

— Известно, что сентябрь и начало осени — золотой сезон, когда люди женятся. Эта традиция как раз связана напрямую с Ладой. Именно с 23 сентября начинались смотрины, народные гуляния и возношения благодарности богам за щедрый урожай и достаток.

В старину в день осеннего равноденствия предки славян ходили в лес за грибами, целебными растениями и собирали яблоки. А вечерами люди устраивали праздничные застолья с пирогами, которые пекли из муки нового урожая.

Именно 23 сентября нужно проводить денежные ритуалы на привлечение богатства в дом и любовные ритуалы, которые помогут найти вторую половинку, заключила Крафт.