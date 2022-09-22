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Мужчину, укравшего телефон у ребенка в столице, задержали спустя год

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, укравшего телефон у ребенка в столице, задержали спустя год
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, который украл телефон у несовершеннолетнего в декабре 2021 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 22 сентября.

По его словам, злоумышленник украл устройство у ребенка в декабре 2021 года. Мужчина неожиданно выхватил аппарат из рук и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший рассказал об этом родственникам, которые обратились в полицию в тот же вечер.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Спустя год сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на улице Андропова. Им оказался 29-летний приезжий мужчина. Оказалось, что похищенный телефон злоумышленник продал, а деньги потратил по собственному усмотрению. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Также выяснилось, что мужчина нарушил статью кодекса об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В отношении него составлен соответствующий протокол. Мужчине назначили штраф пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России после решения суда.

Еще один случай грабежа произошел в метро на юго-востоке столицы 14 сентября. Трое подозреваемых избили мужчину и ограбили.

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