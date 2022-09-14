Трое грабителей избили мужчину в переходе метро на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

Трое злоумышленников избили и ограбили мужчину в переходе со станции метро «Выхино». Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 14 сентября.

По его словам, злоумышленники напали на 25-летнего пострадавшего ночью. Они били мужчину по лицу и телу, отобрали мобильный телефон и наличные деньги, после чего скрылись. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

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После происшествия пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Двоих злоумышленников нашли меньше чем за сутки и задержали в Колокольниковом переулке. Ими оказались 19-летний и 29-летний мужчины. Похищенный телефон они продали, но сотрудники полиции приняли меры и вернули аппарат законному владельцу.

Личность третьего соучастника установлена, на данный момент правоохранительные органы выясняют его местоположение.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Один из задержанных заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

Другой грабитель воспользовался более изящным способом отобрать телефон. Мужчина воспользовался степенью алкогольного опьянения собеседника и просто забрал аппарат в центре столицы. Поступок злоумышленника попал на видео с камер наблюдения.