Россия ввела ответные персональные санкции против 87 граждан Канады

Фото: МИД РФ

Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 87 граждан Канады. Об этом сообщили в МИД РФ в четверг, 22 сентября.

— В их числе — главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур, — говорится в сообщении.

Так, в «стоп-лист», в частности, попали замминистра национальной обороны Канады Жюли Шарон, врио главы командования личного состава армии страны Кристофер Сазерленд, начальник штаба командования совместных операций сил Канады генерал-майор Питер Скотт.

Помимо этого, санкции ввели в отношении и других лиц, имеющих отношение к армии Канады, премьеров провинций государства, директоров компаний из сферы ОПК, а также прочих государственных служащих.

При этом санкционный перечень в отношении Канады в будущем «судя по всему, будет расширяться», отмечается на сайте МИД.

23 августа Канада ввела санкции против еще 62 российских физических лиц и одной организации оборонного сектора. Тогда премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что страна предоставит дополнительную помощь оборонным организациям Украины в виде оборудования и технической поддержки.