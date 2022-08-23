Канада ввела санкции против еще 62 россиян

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Канада вводит санкции против еще 62 российских физических лиц и одной организации оборонного сектора. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.

— Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора, — заявил Трюдо в ходе выступления на саммите «Крымская платформа», который организовал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам канадского премьера, страна также предоставит дополнительную помощь оборонным организациям Украины в виде оборудования и технической поддержки, передает РИА Новости.

27 июня Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, а также 15 украинских граждан за поддержку России.

Кроме того, Канада ввела санкции против 13 членов правительства и оборонного сектора Белоруссии, а также двух белорусских компаний.

В этот же день сообщалось, что Россия запретила въезд 43 гражданам Канады в качестве ответных мер на санкции, которые были введены Оттавой в мае 2022 года.

Посол РФ в Канаде Василий Степанов заявил, что российско-канадские отношения стали «политически виртуальными», так как полностью лишились наполнения в виде каких-либо контактов. Дипломат отметил, что кабинет Трюдо сумел разрушить все, до чего только смог дотянуться.