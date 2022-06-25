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Посол России оценил отношения с Канадой как «политически виртуальные»

Евгений Белоусов
В мире
Посол России оценил отношения с Канадой как «политически виртуальные»
Фото: Pixabay

Российско-канадские отношения стали «политически виртуальными», так как полностью лишились наполнения в виде каких-либо контактов. Такое мнение высказал в субботу, 25 июня, посол РФ в Канаде Олег Степанов.

— Нет ни экономических контактов, ни гуманитарных, ни культурных, ни академических — и вот такое странное состояние, в таком лимбо мы находимся сейчас, — заявил он.

По мнению Степанова, ответственность за сложившуюся ситуацию несет правительство канадского премьера Джастина Трюдо. Дипломат отметил, что кабинет Трюдо сумел разрушить все, до чего только смог дотянуться.

Будущее отношений между двумя государствами, добавил Степанов, неоднозначно. Однако хуже, по мнению посла, быть уже не может, передает РИА Новости.

В этот же день Степанов заявил, что Москва никак не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу заблокированных из-за антироссийских санкций поставок оборудования для газопровода «Северный поток».

До этого Министерство иностранных дел России в качестве ответа на очередные антироссийские персональные санкции запретило въезд в страну 41 гражданину Канады, в том числе военным чиновникам, а также руководителям организаций, поддерживающих украинских националистов.

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