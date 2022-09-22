Новый лечебный корпус на Волоколамском шоссе построят в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63с11 Карта всех событий

Специалисты завершат строительство нового лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе в 2022 году. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 22 сентября.

— Готовность нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе составляет 81 процент. Завершаются работы по устройству уличного освещения будущего комплекса, продолжаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, монтаж декоративных панелей на фасадах, работы по благоустройству территории. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — сказал он.

Лечебный комплекс на Волоколамском шоссе станет крупнейшим в России, его оснастят современным оборудованием. В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, а также разместят лечебную, диагностическую, хирургическую и акушерско-гинекологическую службы.

Три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров объединят подземным пространством и надземными переходами.

До этого сообщалось, что строительство детского корпуса для больницы в Коммунарке завершено на 70 процентов. На финише кровельные и фасадные работы, продолжается отделка помещений и монтаж инженерных систем. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в этом году.