Прокуратура предложила запретить продавать несовершеннолетним cодержащие газ товары

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Законопроект о запрете на продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним, одобрен в первом чтении региональной думы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в четверг, 22 сентября.

По данным ведомства, законопроект направлен на защиту детей от использования опасных товаров бытового назначения. Его планируют ввести в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

На заседании выступила помощник областного прокурора Наталья Михлина. Она сообщила, что введение этого закона поможет в деле профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Другую инициативу выдвинули в четверг, 22 сентября, в Совфеде. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила исключить сколиоз и плоскостопие из критериев годности к несению военной службы.