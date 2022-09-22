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Прокуратура предложила запретить продавать несовершеннолетним cодержащие газ товары

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура предложила запретить продавать несовершеннолетним cодержащие газ товары
Фото: shutterstock

Законопроект о запрете на продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним, одобрен в первом чтении региональной думы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в четверг, 22 сентября.

По данным ведомства, законопроект направлен на защиту детей от использования опасных товаров бытового назначения. Его планируют ввести в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

На заседании выступила помощник областного прокурора Наталья Михлина. Она сообщила, что введение этого закона поможет в деле профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Другую инициативу выдвинули в четверг, 22 сентября, в Совфеде. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила исключить сколиоз и плоскостопие из критериев годности к несению военной службы.

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