В Совфеде предложили сократить перечень болезней для отсрочки

Фото: Вечерняя Москва

Властям необходимо исключить из критериев годности к несению военной службы ряд дающих отсрочку заболеваний. Об этом в четверг, 22 сентября, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

— Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей, — сказала политик.

Так, из перечня заболеваний она предложила исключить плоскостопие и сколиоз. Кроме того, считает Ковитиди, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров, передает РИА Новости.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил «ВМ», чем отличается мобилизационное предписание от повестки.