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Экспорт Подмосковья в Китай по итогам полугодия вырос на 12,5 процента

Ирина Игнатенко
Экономика
Экспорт Подмосковья в Китай по итогам полугодия вырос на 12,5 процента
Фото: depositphotos

Объем экспорта Московской области в Китай за первое полугодие превысил 364 миллиона долларов. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Показатель увеличился на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам полугодия на долю Китая пришлось 27,2 процента от объема внешнеторгового товарооборота Подмосковья.

Московская область поддерживает внешнеэкономические партнерские связи со 174 странами. В числе товаров, которые Подмосковье экспортирует в Китай, — мясные субпродукты и мясо.

Этой продукции китайские торговые партнеры закупили более чем на 142 миллиона долларов Также в Китай были экспортированы оптические, измерительные, медицинские инструменты и оборудование, сообщает «Радио 1».

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем вскоре может достигнуть 200 миллиардов долларов. Данное заявление он сделал на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.

Глава государства добавил, что в 2021 году товарооборот вырос на 36 процентов и достиг 140 миллиардов долларов. При этом уже за первое полугодие 2022-го объем взаимной торговли увеличился еще на 30 процентов.

Подмосковье Экспорт Китай
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