«Непростой вид бизнеса»: какое будущее у газовых заправок в России

Фото: «Вечерняя Москва»

В России стали закрываться газовые заправки. Главной причиной считается низкий спрос на метановое топливо. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какое их ждет будущее.

По словам эксперта, газомоторное топливо считается перспективным видом для дальнейшего развития. Он напомнил, что, по статистике, их количество, наоборот, растет, как и постепенно увеличивается спрос на них.

— Что они закрываются — это, честно говоря, странно, поскольку целеполагание идет другое. Возможно, там какие-то точечные вопросы с каким-то конкретным владельцем бизнеса есть, но в целом какой-то глобальной проблемы не видно, — подчеркнул Кулагин.

При этом специалист рассказал, что в России существуют планы по увеличению потребления газомоторного топлива. Однако подобный бизнес может нести за собой и определенный пласт проблем, уточнил он.

— Понятно, что оборот таких заправок не сопоставим с бензиновыми, газовых машин ездит просто меньше. Понятно, что к таким заправкам немало требований. В частности, правила их нахождения, пожарная безопасность и так далее. Эти все проблемы есть. Но я не могу сказать, что количество проблем за последние пять лет увеличилось, — отметил Кулагин.

Эксперт считает, что владельцы подобного бизнеса за последние пять лет не сталкивались с какими-либо новыми барьерами, мешающими им развивать свои проекты.

— Да, это непростой вид бизнеса, но, как правило, он поддерживается крупными компаниями. Спрос на газомоторное топливо достаточно неплохо растет, прирост в этом направлении есть, — подытожил специалист.