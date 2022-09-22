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Житель столицы пять месяцев прятал тело умершей сожительницы на балконе

Степан Жирнов
Происшествия
Житель столицы пять месяцев прятал тело умершей сожительницы на балконе
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Москвич в течение пяти месяцев прятал тело умершей сожительницы на балконе. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Полицейские обнаружили тело 88-летней женщины на балконе одной из квартир на севере столицы. Оно было завернуто в ковер и убрано в пакет.

Сожитель пенсионерки сообщил, что прожил с ней десять лет. Около пяти месяцев назад женщина умерла, после чего он решил ее спрятать.

По предварительной информации, следов насильственной смерти специалисты не обнаружили. Как сообщили РИА Новости, 45-летнего мужчину задержали.

Об еще одном случае сокрытия тела погибшего стало известно 31 августа. Сын замуровал тело умершего отца в шкафу с помощью монтажной пены в квартире на юге столицы.

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