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Мишустин сообщил о завершении подготовки бюджета России до 2025 года

Василий Плиткин
Экономика
Мишустин сообщил о завершении подготовки бюджета России до 2025 года
Фото: Правительство РФ

Правительство России завершает подготовку бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 22 сентября.

— Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других, — сказал председатель правительства.

Уточняется, что бюджет, согласно проекту, будет претерпевать дефицит, который планируется покрывать займами и тратами из ФНБ. Мишустин добавил, что проект предусматривает сбалансированную политику с исполнением всех социальных обязательств.

Властям в ходе доработки документов предстоит «учесть все моменты, важные для страны», в том числе связанные с мероприятиями по частичной мобилизации.

По данным РИА Новости, в 2023 году из ФНБ возьмут 2,9 триллиона рублей, а в 2024-м — 1,3 триллиона. При этом уже в 2024 году фонд начнут пополнять с помощью части нефтегазовых сверхдоходов за 2023 год.

До этого Мишустин сообщил, что финансовую стабильность в стране удается сохранить благодаря работе Фонда национального благосостояния, электронному бюджету и технологическим платформам для администрирования. Глава кабмина отметил, что на данный момент наблюдается укрепление рубля, а падение ВВП составило порядка 0,5 процента в начале сентября.

Михаил Мишустин ФНБ Бюджет
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