Грузовик перевернулся в центре столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Славянская площадь Карта всех событий

В Тверском районе столицы перевернулся грузовик. Об это сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 22 сентября.

ДТП произошло на Славянской площади. Грузовой автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся.

На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла на Носовихинском шоссе в ночь на понедельник, 22 сентября. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину.