Грузовик перевернулся в центре столицы

В Тверском районе столицы перевернулся грузовик. Об это сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 22 сентября.
ДТП произошло на Славянской площади. Грузовой автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся.
На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одна авария произошла на Носовихинском шоссе в ночь на понедельник, 22 сентября. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину.