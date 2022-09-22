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Грузовик перевернулся в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик перевернулся в центре столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Славянская площадь Карта всех событий

В Тверском районе столицы перевернулся грузовик. Об это сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 22 сентября.

ДТП произошло на Славянской площади. Грузовой автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся.

На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла на Носовихинском шоссе в ночь на понедельник, 22 сентября. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину.

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