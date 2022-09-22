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Три парковки со шлагбаумом в центре Москвы не будут работать 23 сентября

Георгий Соланович
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Три парковки со шлагбаумом в центре Москвы не будут работать 23 сентября
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Ветошный переулок Карта всех событий

Три парковки со шлагбаумом в центре Москвы не будут работать с 00:01 до 20:00 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 сентября.

— Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и парковки, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что временные ограничения транспорта будут введены на некоторых участках дорог на северо-востоке Москвы. Как уточняется, краткосрочные перекрытия и ограничения движения будут действовать с 08:30 до 16:00 24 сентября в районе Юрловского проезда. Схема движения изменится в связи с проведением киносъемок.

Кроме того, в этот день будет ограничено движение по Садовому кольцу в связи с проведением мотопарада «Московский мотофестиваль. Закрытие сезона — 2022». На некоторых участках будет перекрыт проезд, а также введен запрет на парковку.

Москва Ограничения Парковки
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