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Движение транспорта на северо-востоке Москвы ограничат 24 сентября

Елена Самойлова
Город
Движение транспорта на северо-востоке Москвы ограничат 24 сентября
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юрловский проезд Карта всех событий

Временные ограничения транспорта будут введены на некоторых участках дорог на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.

Как уточняется, краткосрочные перекрытия и ограничения движения будут действовать с 08:30 до 16:00 24 сентября в районе Юрловского проезда. Схема движения изменится в связи с проведением киносъемок, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта на северо-востоке Москвы ограничат 24 сентября Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, в этот день будет ограничено движение по Садовому кольцу в связи с проведением мотопарада «Московский мотофестиваль. Закрытие сезона — 2022». На некоторых участках будет перекрыт проезд, а также введен запрет на парковку.

До этого стало известно, что с 20 сентября изменится схема движения транспорта изменят в двух столичных районах — Таганском и Ясеневе. Ограничения связаны с проведением киносъемок и инженерных работ на некоторых участках.

Транспорт Ограничения Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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