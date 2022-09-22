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Москвичу пришлось убрать незаконную перегородку в приквартирном холле

Василий Плиткин
Город
Москвичу пришлось убрать незаконную перегородку в приквартирном холле
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 25/15 Карта всех событий

Жителю района Гольяново пришлось демонтировать незаконную перегородку в приквартирном холле. Об этом сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции в четверг, 22 сентября.

Уточняется, что изначально ведомство получило жалобу от жителя дома 25/15 на Щелковском шоссе на самозахват соседом части приквартирного холла. Инспекторы в ходе проверки выяснили, что собственник одной из квартир за счет «квадратов» общего пользования незаконно увеличил жилплощадь.

Затем его обязали привести холл в проектное состояние, но тот отказался. После этого Мосжилинспекция подала иск в Преображенский районный суд, который удовлетворил требование. Собственнику в итоге пришлось демонтировать перегородку и вернуть входную дверь на прежнее место.

До этого в Мосжилинспекции сообщили, что житель столицы оборудовал второй этаж в квартире за счет помещения на чердаке многоквартирного дома. Владелец квартиры поднимал вопрос устройства второго этажа на общем собрании жильцов.

Соседи согласились, но с условием, что в помещении не будет проводиться перепланировка. Получив протокол собрания, москвич сразу начал делать ремонт и установил лестницу между квартирой и чердаком. Позже сотрудники Мосжилинспекции выдали предостережение нарушителю, согласно которому он обязан привести технический этаж в проектное состояние.

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