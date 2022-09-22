СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве молодого человека в ТиНАО

Фото: СК РФ

СК совместно с работниками уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в поселении Сосенском. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 22 сентября.

— В ходе допроса он признал свою вину, пояснив следователю, что незадолго до случившегося встретился с молодым человеком для разговора. На почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, вызванных ревностью к своей сожительнице, фигурант нанес ему ножевые ранения, после чего скрылся, — сказала правоохранитель.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Инцидент произошел поздним вечером 20 сентября. Около машины, припаркованной в поселении Сосенском, было обнаружено тело 22-летнего водителя с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Убийство».