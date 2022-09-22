Прокуратура опечатала бургерную Моргенштерна в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Никольская улица, 10/2с2Б Карта всех событий

Сотрудники прокуратуры Москвы опечатали ресторан Kaif Burger, который активно рекламировал рэпер Алишер Моргенштерн*, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 22 сентября.

На предоставленных кадрах видно, как один из сотрудников приклеивает на вход в бургерную бумагу с надписью о закрытии из-за санитарных нарушений.

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20 сентября суд признал владельца кафе в центре Москвы виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В кафе на Никольской улице выявлены правонарушения по двум статьям КоАП — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Отмечается, что в качестве наказания деятельность заведения приостановлена на 90 суток. При этом 14 сентября Тверской районный суд приостановил деятельность другого ресторана Моргенштерна — «Кайф и точка».

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.