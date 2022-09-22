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Школьники и студенты смогут бесплатно посетить праздник осени в филиале Музея Победы

Георгий Соланович
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Школьники и студенты смогут бесплатно посетить праздник осени в филиале Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Памяти Карта всех событий

Студенты и школьники смогут бесплатно посетить праздник «Осень на горе», который пройдет 25 сентября в филиале Музея Победы — «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.»). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 22 сентября.

— Гостей праздника ждут мастер-классы на свежем воздухе. Волонтеры Музея Победы научат ребят собирать поделки из осенних листьев, и каждый сможет забрать домой памятный подарок, сделанный своими руками, — говорится в сообщении.

При этом на занятии по оригами посетители изготовят цветок из бумаги. Кроме того, участники мероприятия смогут подержать в руках оружие Великой Отечественной войны, разобрать и собрать автомат Калашникова и поучаствовать в цифровом квесте «Школа разведчиков», после прохождения которого гостям выдадут сувениры.

Для того чтобы попасть на мероприятие бесплатно, потребуется удостоверение. Начало праздника в 13:00.

9 сентября сообщалось, что Музей Победы в честь Дня оружейника подготовил выставку, посвященную советскому конструктору-оружейнику, уроженцу города Алатырь Чувашской АССР Алексею Судаеву.

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