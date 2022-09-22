Два автомобиля столкнулись на 78-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 78-й километр Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне 78-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 сентября.

— На внутренней стороне 78-го километра МКАД (после Бусиновского проезда) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются в настоящее время. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что в данный момент движение на участке затруднено: перекрыты три полосы движения из пяти.

Другое столкновение с участием трех машин произошло на Калужском шоссе 20 сентября. В результате аварии в салоне автомобиля оказались зажаты люди.