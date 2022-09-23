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Chery запустила в продажу новый кроссовер Tiggo Pro 4

Егор Провоторов
Общество
Chery запустила в продажу новый кроссовер Tiggo Pro 4
Фото: depositphotos

Китайский автоконцерн Chery представил в Москве новую версию своей самой доступной модели — Tiggo 4. Версия Pro отличается от стандартной измененным дизайном и новым оснащением.

Передняя часть транспортного средства оформлена в стиле предыдущих Pro-моделей — в первую очередь их выделяет решетка радиатора с особенным рисунком. Полностью поменялся интерьер — экран бортового компьютера стал крупнее и расположен выше. Отделка стала более качественной, а специально для российского рынка был предложен полноценный сенсорный блок климат-контроля.

Базовый двигатель не изменился с прошлой версии — его мощность составляет 1,5 литра и 113 лошадиных сил, он сочетается с коробкой-вариатор или «механикой». Улучшенный мотор стал турбированным с объемом 1,5 литра и 147 лошадиных сил, он комплектуется лишь вариатором. Динамика и расход автомобиля принципиально не изменились, а привод остался передним, пишет газета «Известия».

Tiggo 4 Pro доступен в четырех новых комплектациях, у каждой из них особенный дизайн колесных дисков. Базовая версия автомобиля с отделкой искусственной кожей, ESP и комплексным обогревом стоит от 2,049 миллиона рублей.

Накануне вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал, какие машины в настоящее время востребованы у жителей России.

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