В Ростуризме рассказали об отсутствии запретов на перемещение россиян на фоне мобилизации

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Если турист не получал на руки повестку о прибытии в военкомат, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет никакой информации о какого-либо рода ограничительных нормах, заявила в четверг, 22 сентября, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

На своем канале в Telegram чиновница заявила, что видит в комментариях все многочисленные вопросы относительно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри государства.

— Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне, — подчеркнула глава Ростуризма.

Догузова также напомнила о совете главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который рекомендовал обращаться за всеми уточнениями в военный комиссариат, к которому человек приписан.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мужчины, бегущие из России на фоне объявления частичной мобилизации, являются «гермафродитами и тряпками».