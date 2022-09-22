Милонов назвал тряпками и гермафродитами бегущих из России мужчин

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мужчины, бегущие из России на фоне объявления частичной мобилизации, являются «гермафродитами и тряпками». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в четверг, 22 сентября.

— Я считаю, что они перестают быть мужчинами и становятся бесполыми гермафродитами, которые никогда не увидят личного счастья, потому что они — позор, — сказал парламентарий.

Тем мужчинам, кто уезжает из страны, следует отдать паспорт и не возвращаться, считает он. Женщины, скрывающие мужей от призыва, будут замужем «за тряпками», передает слова Милонова Пятый канал.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.