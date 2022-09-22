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Милонов назвал тряпками и гермафродитами бегущих из России мужчин

Георгий Соланович
Общество
Милонов назвал тряпками и гермафродитами бегущих из России мужчин
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мужчины, бегущие из России на фоне объявления частичной мобилизации, являются «гермафродитами и тряпками». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в четверг, 22 сентября.

— Я считаю, что они перестают быть мужчинами и становятся бесполыми гермафродитами, которые никогда не увидят личного счастья, потому что они — позор, — сказал парламентарий.

Тем мужчинам, кто уезжает из страны, следует отдать паспорт и не возвращаться, считает он. Женщины, скрывающие мужей от призыва, будут замужем «за тряпками», передает слова Милонова Пятый канал.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

Мобилизация Армия Виталий Милонов
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