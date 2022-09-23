Врач Куприна: Плесень в доме может вызывать головные боли и проблемы с желудком

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Плесень вырабатывает токсины, наносящие серьезный урон здоровью человека, вызывая головные боли, кашель, расстройство желудка и иные негативные последствия. Об этом журналистам рассказала врач-терапевт «Инвитро — Воронеж» Светлана Куприна.

По словам специалиста, плесень является бытовым, а не научным понятием. Так называют колонии грибков, которые могут быть окрашены в различные цвета и оттенки. Споры плесени оседают на поверхностях, на коже и еде, проникают в организм через кожу, нос и рот — с пищей и при вдохе.

— Самые распространенные негативные эффекты — сухой кашель, аллергические реакции, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения. Длительное воздействие плесени может привести к появлению астмы и пневмонии, поражению почек, печени и легких, — поделилась Куприна в интервью газете «Известия».

Эксперт подчеркнула, что плесень в доме особенно опасна для аллергиков и астматиков. Попадая в трахею и бронхи. споры могут вызвать раздражение слизистой оболочки, из-за чего симптомы болезни осложняются, в итоге состояние пациента ухудшается. Как уточнила врач, грибок может образоваться под обоями, на стенах, одежде, мебели, книгах, а также внутри резиновых игрушек для купания.

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