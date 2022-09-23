К Японии приближается новый тайфун

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Главное метеорологическое агентство Японии предупредило граждан страны о формировании нового тайфуна «Талас» к юго-западу от острова Кюсю, пострадавшего на прошлой неделе от другого мощного тайфуна «Нанмадол».

По информации метеорологов, в настоящий момент давление в центре тайфуна, который получил в Японии 15-й порядковый номер, составляет 1000 гектопаскалей. Сила ветра внутри достигает 18 метров в секунду, а при порывах — 25 метров в секунду. Циклон продвигается севернее, в сторону основного японского острова Хонсю со скоростью порядка 20 километров в час.

Ожидается, что к вечеру пятницы, 23 сентября, тайфун подойдет к префектуре Миэ, а затем поменяет направление на северо-восточное, захватив районы вдоль юго-восточного и восточного побережья, а также столицу — Токио.

В зоне прохождения циклона ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков за сутки. В связи с приближением тайфуна при канцелярии главы правительства был создан центр по сбору и анализу данных.

Накануне стало известно, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточной части острова Тайвань.