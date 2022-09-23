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Приметы и советы

Фейковые списки подлежащих мобилизации россиян стали распространяться в Сети

Егор Провоторов
Общество
Фейковые списки подлежащих мобилизации россиян стали распространяться в Сети
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На фоне объявления в России частичной мобилизации в интернете стали появляться фейковые базы с персональными данными якобы подлежащих призыву россиян.

Редакция газеты «Коммерсантъ» обнаружила на теневых форумах и каналах в Telegram базу данных о гражданах, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. В ней содержится информация о более чем 300 тысячах человек с их ФИО, датами рождения, сериями и номерами паспортов, а также адресами.

Как рассказали журналистам эксперты по кибербезопасности, в данном документе собрана информация из различных прошлых утечек, файл содержит большое количество ошибок, в нем есть женские имена.

В Роскомнадзоре рассказали, что такие «утечки» являются частью информационного давления на россиян на фоне специальной военной операции и начала частичной мобилизации.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что если турист не получал на руки повестку о прибытии в военкомат, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет никакой информации о какого-либо рода ограничительных нормах

Мобилизация Фейки список Персональные данные
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