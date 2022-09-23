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В Приморье предложили отменить праздники на фоне частичной мобилизации

Егор Провоторов
Общество
В Приморье предложили отменить праздники на фоне частичной мобилизации
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал отменить любые праздничные мероприятия на фоне частичной мобилизации в стране, сообщила пресс-служба региональной администрации края.

Глава региона при этом призвал не забывать проводить торжественные собрания и поздравлять людей, однако считает, что можно делать это «скромно и достойно».

— Не нужно пышных фейерверков, салютов, концертов на площадях. Людям повестки выдали. Прошу всех глав, профильные министерства и ведомства соответствующим образом отреагировать, — цитирует Кожемяко официальный сайт администрации Приморского края.

Поясняя свое предложение, губернатор Приморья подчеркнул, что в настоящий момент некоторые граждане отправляются служить, поэтому что-то праздновать сейчас было бы неуместно.

Накануне стало известно, что на фоне объявления в России частичной мобилизации в интернете стали появляться фейковые базы с персональными данными якобы подлежащих призыву россиян на службу. Эксперты по кибербезопасности рассказали, что в таких файлах собрана информация из различных прошлых утечек, документы содержат большое количество ошибок, в них есть женские имена.

Праздники Приморье Приморский край Мобилизация
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