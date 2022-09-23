Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Шесть школ и семь детских садов построят на севере Москвы

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Шесть школ и семь детских садов построят на севере Москвы
Фото: Пресс-служба

Инвесторы построят шесть школ и семь детских садов в рамках комплексного развития пяти участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в САО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 23 сентября.

— При реализации проектов комплексного развития территорий инвесторы берут на себя обязательства по строительству объектов инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. В частности, на пяти участках на севере Москвы возведут шесть школ и семь детских садов площадью не менее 60 тысяч квадратных метров, а также современные производства и объекты общественно-делового назначения, — отметил заммэра.

Общий объем инвестиций в строительство составит 304 миллиарда рублей, добавил Ефимов. В результате на севере столицы появится около 18,5 тысячи новых рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, под школы и детские сады выделят территорию площадью более 128 гектаров. Объекты образования появятся в Головинском районе, Западном Дегунине, Коптеве, а также в Левобережном и Войковском районах.

До этого сообщалось, что в поселении Сосенском открыли новую школу на 1325 учеников. В школе оборудованы шумные зоны для общения учеников и преподавателей вне уроков, также здесь можно проводить массовые мероприятия.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов Образование Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте