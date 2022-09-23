Ефимов: Шесть школ и семь детских садов построят на севере Москвы

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Инвесторы построят шесть школ и семь детских садов в рамках комплексного развития пяти участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в САО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 23 сентября.

— При реализации проектов комплексного развития территорий инвесторы берут на себя обязательства по строительству объектов инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. В частности, на пяти участках на севере Москвы возведут шесть школ и семь детских садов площадью не менее 60 тысяч квадратных метров, а также современные производства и объекты общественно-делового назначения, — отметил заммэра.

Общий объем инвестиций в строительство составит 304 миллиарда рублей, добавил Ефимов. В результате на севере столицы появится около 18,5 тысячи новых рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, под школы и детские сады выделят территорию площадью более 128 гектаров. Объекты образования появятся в Головинском районе, Западном Дегунине, Коптеве, а также в Левобережном и Войковском районах.

До этого сообщалось, что в поселении Сосенском открыли новую школу на 1325 учеников. В школе оборудованы шумные зоны для общения учеников и преподавателей вне уроков, также здесь можно проводить массовые мероприятия.