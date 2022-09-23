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Владислав Овчинский: Московский производитель ореховой пасты за шесть лет выпустил более 600 тонн продукции

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московский производитель ореховой пасты за шесть лет выпустил более 600 тонн продукции
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За шесть лет московский производитель ореховой пасты компания Nattys выпустила более 600 тонн ореховой пасты. В этом году начат выпуск новой продукции — орехового драже и батончиков с арахисовой пастой в бельгийском молочном шоколаде. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Московские предприятия по переработке фруктов и овощей за семь месяцев этого года увеличили производство продукции почти на 31 процент. Важно, что компании не только наращивают объемы производства, но и расширяют ассортимент. Например, в городе уже шесть лет выпускают натуральную арахисовую пасту без искусственных добавок и сахара. За все время работы было произведено более 600 тонн, или свыше двух миллионов баночек, ореховой пасты, — рассказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: Московский производитель ореховой пасты за шесть лет выпустил более 600 тонн продукции Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Продукцию уже можно приобрести в крупных сетевых супермаркетах по всей стране, на маркетплейсах и АЗС.

— Уже шесть лет мы выпускаем натуральные ореховые продукты питания. За это время мы увеличили производство со 180 до 2,5 тысячи квадратных метров. Новые мощности позволят нам выпускать до 300 тонн ореховых продуктов в месяц. В июле мы наладили новое оборудование и с августа начали первые поставки новых продуктов в федеральный ретейл, — рассказала генеральный директор компании Юлиана Николаева.

Производство Владислав Овчинский Москва
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