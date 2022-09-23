Названы регионы России с самой высокой и низкой средней зарплатой

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Самую высокую среднюю зарплату в России получают на Чукотке, она составляет 139 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за июнь текущего года.

Также в пятерку регионов с самыми высокими зарплатами входят Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 135,8 тысячи рублей, Камчатка — 127,2 тысячи, Ненецкий автономный округ (НАО) — 123,7 тысячи и Москва — 123,7 тысячи рублей.

При этом в топ самых низких средних зарплат вошли Чечня — 34,1 тысячи рублей, Ингушетия — 34,8 тысячи, Карачаево-Черкесия — 39 тысяч, Кабардино-Балкария — 39,1 тысячи и Ивановская область с показателем 39,4 тысячи рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата в стране выросла почти на восемь тысяч рублей.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что такие данные являются полностью традиционными. Так, Чукотка почти всегда занимает первое место в данном рейтинге.

— Ямал в принципе тоже всегда находился в этих же пределах. На первых местах всегда находятся те регионы, которые занимаются добычей нефти, газа, золота, алмазов, — пояснил специалист.

По его словам, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан всегда находятся в самом низу рейтинга из-за высокого уровня безработицы, пишет RT.

Накануне Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей. Уточняется, что такие меры позволят увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.