Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 22 сентября.

— Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета. Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров и беременных женщин, отмечается на сайте Минтруда.

До этого сообщалось, что МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей. Это рассчитывают сделать с 1 января 2023 года.

В августе депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением поднять минимальный размер зарплаты до 31 тысячи рублей.

Государству необходимо предоставлять адресную поддержку своим гражданам, резюмировал политик.