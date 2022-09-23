Биограф Елизаветы II рассказала, что королева умерла с обидой на Маркл из-за правнуков

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Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября, так и не помирившись с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Биограф Кэти Николл рассказала, что королева сильно переживала из-за семейных конфликтов, которые стали причиной ее редких встреч с правнуками.

Как уточняется, королева устала от того резонанса, вызванного решением Гарри и его жены отказаться от королевских полномочий.

— Она была очень обижена и сказала: «Я не знаю, мне все равно, и я не хочу больше об этом думать», — передала слова монарха Кэти Николл.

Кроме того, биограф пояснила, что больше всего Елизавету II расстроило отсутствие детей принца Гарри и Меган Маркл на мероприятии, которое королева устраивала в резиденции Балморал для всех своих внуков и правнуков.

Николл заявила, что тоскует по маленьким Арчи и Лилибет и новоиспеченный король Карл III. Близкие к Карлу люди говорят, что он не перестанет пытаться улаживать разногласия с сыном, поэтому позаботился о том, чтобы Гарри и Меган были рядом с семьей на похоронах королевы.

— Он обижен и разочарован, но он всегда говорил, что любит Гарри безоговорочно, — го на сайте Vanity Fair.

20 сентября в материале «Вечерней Москвы» рассказали о самых трогательных моментах с похорон королевы.