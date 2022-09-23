Андрей Бочкарев: Началась проходка второго тоннеля на перегоне «ЗИЛ» — «Крымская» Троицкой линии метро

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Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Софья» начал проходку левого перегонного тоннеля от будущей станции «ЗИЛ» к строящейся станции «Крымская» центрального участка перспективной Троицкой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 23 сентября.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, шестиметровому тоннелепроходческому щиту предстоит пройти около 1770 метров на глубине до 28 метров.

— Спустя две недели после старта первой тоннелепроходки между станциями «ЗИЛ» и «Крымская» на центральном участке перспективной Троицкой линии приступили к строительству второго, левого тоннеля данного перегона, — рассказал заммэра.

Кроме того, он отметил сложные геологические условия, в которых ведется работа. Все дело в том, что тоннель проходит в мягкопластичных суглинках и водонасыщенных песках средней крупности под руслом Москвы-реки, а также действующими тоннелями московского метрополитена, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев рассказал о завершении проходки левого перегонного тоннеля на участке строящейся Рублево-Архангельской линии столичной подземки от станции «Народное Ополчение» до «Звенигородской». Заммэра рассказал, что максимальная глубина проходки составила 30 метров.