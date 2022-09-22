Андрей Бочкарев заявил о завершении проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Завершилась проходка левого перегонного тоннеля на участке строящейся Рублево-Архангельской линии метро от станции «Народное Ополчение» до «Звенигородской». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 22 сентября.

— Тоннелепроходческий щит «Натали» прошел левый перегонный тоннель длиной порядка 1750 метров от строящейся станции «Народное Ополчение» до будущей станции «Звенигородская», завершив первую проходку на перспективной Рублево-Архангельской линии метро, — сказал заммэра.

По его словам, максимальная глубина проходки составила 30 метров. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в процессе работы «Натали» прошла над действующими тоннелями Большой кольцевой линии метро.

Отмечается, что в данный момент также идет проходка правого перегонного тоннеля на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Окончание строительства планируется в 2023 году.