Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев заявил о завершении проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев заявил о завершении проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Завершилась проходка левого перегонного тоннеля на участке строящейся Рублево-Архангельской линии метро от станции «Народное Ополчение» до «Звенигородской». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 22 сентября.

— Тоннелепроходческий щит «Натали» прошел левый перегонный тоннель длиной порядка 1750 метров от строящейся станции «Народное Ополчение» до будущей станции «Звенигородская», завершив первую проходку на перспективной Рублево-Архангельской линии метро, — сказал заммэра.

По его словам, максимальная глубина проходки составила 30 метров. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в процессе работы «Натали» прошла над действующими тоннелями Большой кольцевой линии метро.

Отмечается, что в данный момент также идет проходка правого перегонного тоннеля на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Окончание строительства планируется в 2023 году.

Москва Метро Андрей Бочкарев Рублево-Архангельская линия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте