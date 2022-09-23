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Валерия заявила о временном прекращении концертной деятельности из-за частичной мобилизации

Лейла Алиева
Общество
Валерия заявила о временном прекращении концертной деятельности из-за частичной мобилизации
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Певица Валерия приняла решение об остановке концертной деятельности в связи с частичной мобилизацией в России.

— Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее. Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно, — отметила она.

По словам певицы, полностью отказываться от музыкальной деятельности она не собирается, однако хочет отложить концерты до лучших времен. При этом артистка выразила надежду, что весна следующего года принесет мир и покой, передает StarHit.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Согласно документу, перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начались в этот же день.

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